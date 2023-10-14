لا يوجد شيء أفضل من فنجان قهوة دافئ في الصباح، فهو يساعدنا على الاستيقاظ والتركيز، وينشطنا على الفور. غير أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن تكون له آثار سلبية عديدة مثل الجفاف والأرق والقلق.

يمكن أن يؤدي تناول القهوة أيضًا إلى زيادة الوزن أو إعاقة خطة إنقاص الوزن إذا لم يتم تحضيرها أو تناولها بشكل صحيح.

في ما يلي 5 أشياء تحتاج لمعرفتها حول شرب القهوة لتحافظ على صحتك ولياقتك، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

تخطي السكر

إذا كنت تُخطط لإنقاص وزنك يجب تجنب السكر، وليس المقصود به السكر الأبيض فقط، ولكن السكر البني غير صحي أيضًا، حيث يحتوي السكر على سعرات حرارية فارغة ولا يحتوي أيضًا على أي عناصر غذائية، وهو لا يدعم صحتك بأي حال، هو فقط يرفع عدد السعرات الحرارية عند إضافته للقهوة أو أي مشروب ويعطل خطة الدايت لديك، ويمكن أن يسبب السكر أيضًا انهيار الطاقة مما يجعلك تشعر بالخمول، لذلك تناول قهوتك بدون سكر.

تجنب إضافة الكريمة

لجعل قهوتك أكثر صحة، تجنب إضافة الكريمة إليها، لأنها محملة أيضًا بالسكر المكرر، لذلك تجنب إضافتها حتى لا تزيد عدد السعرات الحرارية في قهوتك.

لا تفرط بتناول القهوة

قد تعزز القهوة عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية الزائدة، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة، من الناحية المثالية، يجب ألا يتناول الشخص أكثر من كوبين (250 مل) من الكافيين يوميًا، والإفراط بتناولها قد يسبب مشكلات صحية مثل آلام البطن، ونوبات الصرع، وزيادة مستويات حمض الدم، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب.

تقليل إضافة الحليب

الحليب صحي ويساعد على إنقاص الوزن، لكن الإفراط في إضافته إلى فنجان قهوتك ليس فكرة جيدة، عند محاولة التخلص من الكيلوغرامات من الأفضل تناول القهوة السوداء، حيث إعداد القهوة بالماء فقد بدون حليب يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وتنشيطك دون زيادة عدد السعرات الحرارية.

تجنب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا

يمكن أن يساعد تناول فنجان من القهوة على تنشيطك وزيادة مستوى التركيز لديك، لكن شرب القهوة بعد الساعة 2 ظهرًا قد يتداخل مع دورة نومك ويبقيك مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل، وقد يؤثر حتى على أداء عقلك، إذا كنت ترغب في شرب القهوة بعد الغداء، اخترها منزوعة الكافيين.