أعلن مطار لوتون اللندني تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار أمس (الأربعاء)؛ بسبب حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.

وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية ويبعد نحو 40 كيلومتراً عن وسطها، إن «سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12:00 (11:00 ت غ) من ظهر الأربعاء».

واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساء الثلاثاء. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلاً بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات في موقف للسيارات بُني أخيراً في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.

وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة «إكس» إنّ خمسة أشخاص (أربعة إطفائيين وموظف بالمطار) نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن الحريق أسفر عن جريح سادس لكن إصابته كانت طفيفة وتم علاجه في الموقع.