يتمكن فقط 3% من تلاميذ المدارس الثانوية الإثيوبية، من اجتياز امتحانات القبول الجامعية؛ وفق ما أعلن وزير التعليم الإثيوبي، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي سُجلت العام الفائت.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الإثيوبية، عن الوزير برهانو نيغا قوله: « إن 27 ألف تلميذ فحسب نالوا المعدل المطلوب لقبولهم في الجامعة من بين 845.188 شاركوا في امتحانات الدخول».وأوضح أن «عدد الناجحين في الامتحانات لم يتجاوز 3.2%؛ أي بانخفاض قدره 0.01 نقطة مئوية مقارنة بالعام الدراسي السابق»، مضيفاً أن «نصف المدارس تقريباً التي ينتمي إليها المتقدمون للامتحانات لم ينجح منها أي تلميذ».