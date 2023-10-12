بعد تداول أنباء حول تعرض النجم المصري أحمد حلمي، لأزمة صحية مفاجئة، وتشارك تلك الأنباء بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، علّقت زوجته النجمة منى زكي، على الأنباء، نافية الخبر جملةً وتفصيلاً.وبحسب ما نقلت عنها «صدى البلد»، قالت منى زكي، إن «الفنان أحمد حلمي بصحة جيدة، ولم يصب بأزمة صحية أخيراً».وكانت انتشرت أنباء عن تعرض حلمي لوعكة صحية مفاجئة أثناء التحضير لفيلمه الجديد؛ الذي كان من المفترض عرضه في عيد الأضحى القادم. ونُسبت الأخبار لمصادر مقربة منه.ومنذ أيام قليلة، تحدث حلمي عن أبرز المحطات في حياته الفنية والشخصية في لقاء تلفزيوني، وعن سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكي وذكريات طفولته. ونشر عدة مقاطع من المقابلة على حسابه في «إنستغرام».