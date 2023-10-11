سيتمتع النجم الهندي شاروخان بحماية مشددة من شرطة مومباي، بعد أن اشتكى من تهديدات بالقتل إثر نجاح فيلمي «Pathaan» و«Jawan». وبسبب التهديد سيرافق خان 6 عناصر أمن مسلحين على مدار الساعة، بعد أن كان محمياً من اثنين فقط.ووفقاً للشرطة، كتب الممثل إلى حكومة ولاية ماهاراشترا، لإبلاغها عن تهديدات بالقتل. وقررت حكومة ولاية ماهاراشترا تعزيز الغطاء الأمني للممثل الشهير.وفي وقت سابق، حصل الممثل سلمان خان على حماية أمنية مماثلة، بعد تهديدات من عصابة لورانس بيشنوي.ودخل شاروخان في مواجهات مع عالم الجريمة في مومباي في وقت سابق، وكان معروفاً بوقوفه في وجه التهديدات. وفي الآونة الأخيرة، توجه المخرج سانجاي غوبتا، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد بخان لتصميمه على التغلب على التحديات، بما في ذلك تهديدات رجال العصابات.