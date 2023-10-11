يعاني بعض الأشخاص من رائحة أنفاس كريهة جداً عند استيقاظهم. وبحسب الخبراء، فإن هنالك أشياء يمكننا القيام بها لتحسين رائحة الفم الكريهة في الصباح.يقول الدكتور ريتشارد ماركيز لموقع ميترو الإلكتروني، إن هناك أسباباً عدة شائعة لرائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ، وهي سوء نظافة الفم، وتناول أو شرب الأطعمة أو السوائل القوية، وجفاف الفم، وهناك مجموعة من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتعزيز أنفاسك الصباحية.مزيلات الاحتقان الأنفيةتنظيف اللسان لمنع تراكم البكتيرياالتنظيف بالفرشاة مرتين يومياًالحفاظ على رطوبة الفم بالماءاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن