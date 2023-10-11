حاز رجل بريطاني على لقب بطل العالم في صنع العصيدة، بعدما فاز ببطولة «غولدن سبرتل»، لصنع العصيدة في كاربريدج إينفرينيس شاير. وفاز آدم كياني، ذو الأصول الباكستانية، من شمال لندن بالبطولة، التي أقيمت السبت.وقال: إن الجائزة هي بمثابة انتصار لبريطانيا وباكستان في آن معاً. وتحدث كياني قائلاً: إن العصيدة كانت جزءاً من النظام الغذائي للناس قروناً عدة، وهي أنواع. وأضاف، أنه كان يتدرب بجد ويجري الكثير من التجارب قبل مشاركته في البطولة.