تبرع رجل أمريكي بكليته لوالدة صديقه المسنة، من دون أن يعلم أن هذا الفعل الطيب سيتسبب له بالكثير من المعاناة.قام كيفن كيرنان (57 عاماً)، بالتبرع بكليته للمساعدة في إنقاذ والدة أحد أصدقائه، إلا أن حياته تحولت بعد أسابيع من العملية إلى كابوس لا يطاق، وبات يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد تعرضه لمضاعفات من الجراحة، تجلت في فتق، وورم دموي وعدوى.بدأ كيرنان، يعاني من مضاعفات نتجت عن زرع شبكة أثناء عملية الفتق، على الرغم من أنه، كما قال، كان بصحة ممتازة قبل الجراحة.