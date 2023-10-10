أصيبت أديل بالذهول، بعد أن اضطر رجال الأمن لطرد جمهورها المتمردين من حفلها في لاس فيغاس، الأسبوع الماضي.وتذكرت المغنية البريطانية (35 عاماً)، السلوك الصاخب أثناء حديثها مع الجمهور، خلال أحدث عروضها في قصر سيزار، وأوضحت كيف كان بعض الأشخاص مزعجين وكان لا بد من إخراجهم خارج الحفل، واضطر الكثير من الحاضرين إلى مغادرة العرض، لأنهم كانوا يتصرفون بعنف شديد، وكانوا مزعجين للغاية. وقالت أديل مازحة: إنها لو لم تكن تؤدي عروضها على خشبة المسرح، لكانت بين المتشاجرين وتعرضت للضرب.