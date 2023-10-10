أنقذ ملجأ للحيوانات في المملكة المتحدة أنثى جرو ولدت بستة أرجل وتشوهات أخرى، وشارك ملجأ Greenacres Rescue في بيمبروكشاير على فيسبوك، أن أنثى جرو بستة أرجل تم تسليمها إلى عيادة بيطرية محلية في 27 سبتمبر بعد العثور عليها مهجورة في موقف للسيارات في موقع Pembroke Dock التابع لمزرعة Ebbs Acres Farm.وحثت هيئة الإنقاذ المالك أو أي شخص لديه معلومات عن الحيوان التقدم بها، وقالت إنهم في هذه الأثناء «سيبدأون خطة التشخيص والعلاج مع أطبائنا البيطريين». وأضاف المنقذون: «نأمل أن تتمكن من عيش حياة طبيعية، إذا أثبتت اختباراتها أنها إيجابية».وكتبت Greenacres في تحديث على فيسبوك في اليوم التالي أن أنثى الكلب بصحة جيدة وأعضاءها الداخلية كلها طبيعية.