على الرغم من أن هناك العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا عندما يتعلق الأمر بالإصابة بسرطان الثدي، مثل الوراثة والتاريخ العائلي والعمر، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكننا التحكم فيها، مثل الطعام الذي نتناوله وعادات نمط الحياة الأخرى. ومن المعروف، أن سرطان الثدي أقل انتشاراً في البلدان التي تتبع نظاماً غذائياً نباتياً منخفض الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون المشبعة. وفي ما يلي مجموعة من الأطعمة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، بحسب موقع هير سكان:اللحوم المصنعةالأدوية غير العضويةالأطعمة المقليةشرب الكحولالسكريات المضافة