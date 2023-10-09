يواصل عالم الزلازل الهولندي، توقعاته التي يصيب في بعضها، إذ حذر من نشاط زلزالي في بداية أكتوبر وقد حدث بالفعل، لكن هذه المرة يتوقع حدثاً فلكياً في منتصف هذا الشهر. وأشار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، إلى أنه من المحتمل حدوث كسوف حلقي للشمس في منتصف أكتوبر الجاري، مؤكداً أن الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل، وفق روسيا اليوم.ودون عبر منصة «إكس»: «في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس.. أؤكد أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته لا يؤدي إلى حدوث زلازل، لأن ذلك يتطلب الهندسة الحرجة بين الكواكب».