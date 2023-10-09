شهد جناح الإكسسوارات المخصصة للصقور بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، إقبالاً كثيفاً من زوار المعرض، إذ قدم الجناح جملة من المشغولات المرصعة بالذهب والفضة والألماس، المعدة للإهداء، وأخرى للاستخدام في تزيين الصقور كالبراقع والحجل وغيرها.وأوضحت صاحبة الجناح المخصص للإكسسوارات النادرة، الإيطالية دوفيل دي أنجلز، أنها تشارك للمرة الأولى في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، مشيدةً بترحيب النادي بفكرة عرض نوادر إكسسوارات الصقور، الذي شجعها في عرض أعمالها اليدوية النادرة بالمعرض كونها السوق الأضخم التي تضم الصقارين وهواة تربية الصقور في العالم.