يجتمع أبرز نجوم بوليوود معاً في فيلم ينتمي إلى عالم التجسس، ويحمل عنوان «War 2».ووفق مواقع فنية، فإن الفيلم سيعمل على توفير رؤية شاملة لعالم التجسس، من خلال توحيد سلمان خان وشاروخان مع هريثيك روشان، وتشكيل ثلاثي مثير لتحالف شخصياتهم (تايجر وباثان وكبير) التي لعبوها في أعمالهم السابقة. وسيتحد الجاسوسان الخارقان «تايجر- سلمان خان»، و«باثان- شاروخان»، مع «كبير- هريثيك روشان» في الفيلم المنتظر.ويتوقع الجمهور إدراج شخصية «روبينا»، التي جسدتها النجمة ديبيكا بادوكون بفيلم «Pathaan»، وشخصية «زويا»، التي جسدتها كاترينا كايف في«Tiger 3» بالفيلم القادم.وتُشير التقارير إلى أن الممثل نانداموري تاراكا راما راو جونيور، من المتوقع أن يجسد دور الخصم في الفيلم.