أعلنت منظمة السياحة العالمية اختيار مملكة البحرين لاستضافة النسخة التاسعة من المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة 2024، الحدث العالمي الأكبر في مجال سياحة الطعام. ويعزى هذا الإعلان إلى ما تتميز به مملكة البحرين من مقوّمات سياحية وترفيهية استثنائية كواحدة من أبرز الوجهات الرائدة في فنون الأكل والطهي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان عن اختيار مملكة البحرين خلال النسخة الثامنة من المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة التي نظمتها منظمة السياحة العالمية ومركز الباسك للطهي في مدينة سان سبستيان بإسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين كبار الخبراء والمختصين في مجال السياحة وفن الطهي، وتعزيز الوعي بأهمية الثقافة الغذائية وتراث المأكولات في تعزيز قطاع السياحة بوصفها عاملاً من عوامل تنمية الوجهات السياحية ومقاصد الجذب السياحي.

ومن المرتقب أن تنظم هيئة البحرين للسياحة والمعارض المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة 2024 بنسخته التاسعة في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، أحدث وأحد أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط.

ويعكس هذا الإنجاز العالمي رؤية وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض الطموحة في تحقيق التميز والابتكار في قطاع سياحة الطعام على المستوى الدولي، وتعزيز تنافسية المملكة في مختلف المحافل والمعارض الدولية، وزيادة الوعي بأهمية ثقافة الطعام وتوحيد الجهود للنهوض بقطاع سياحة الطعام العالمي، بهدف جعل مملكة البحرين إحدى أهم الوجهات العالمية لعشاق الطعام والذواقة ومحبي استكشاف فنون الطهي المختلفة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية السياحة 2022 – 2026، لإبراز مملكة البحرين كمركز سياحي رائد في المنطقة والعالم.

وبهذه المناسبة، علق سعادة السيد زوارب بوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالقول: «نحن سعداء للغاية لجلب المنتدى إلى منطقة الشرق الأوسط لأول مرة عبر مملكة البحرين. ففي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تطورا سريعا في قطاع السياحة، نحن متحمسون لإبراز تراث مملكة البحرين الغني وروح المشاركة الفريدة والمتجسدة في سياحة الأطعمة والتذوق والطهي باعتبارها محفزا للتنمية السياحية الشاملة».

وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقول: «نحن فخورون باختيار مملكة البحرين لاحتضان فعاليات المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة. تفخر مملكة البحرين بامتلاكها توليفة مميزة من الأطباق والمأكولات التي تعكس عراقة تراثها والتي تجعلها محط أنظار العالم ونقطة جذب للذواقة من سياح فنون الأكل والطهي. وسيشكل المنتدى منصة مثالية لطرح أفضل الحلول المبتكرة للتطوير بمستوى سياحة الأطعمة، وإبراز ما تقدمه مملكة البحرين من تجربة استثنائية في سياحة تذوّق الطعام باستنادها على تراث عريق، واعتبار مملكة البحرين نقطة فريدة لتلاقي الحضارات والثقافات، وتنوع الأطباق في المطبخ البحريني الشهير بنكهاته المتنوعة، بما سيكون له أكبر الأثر في تنويع المنتج السياحي ومضاعفة أعداد السياح القادمين إلى مملكة البحرين».

يذكر أن المنتدى المرتقب على أرض المملكة سيسهم بدرجة عالية في تعزيز زخم نمو القطاع السياحي والقطاعات المساندة له من شركات وكوادر وطنية، بما يعزز المكانة الإقليمية للمملكة كوجهة واعدة لسياحة الأطعمة، مع إقامة المزيد من الشراكات النوعية بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاع السياحي لإنجاح المنتدى وتطوير مستوى سياحة الأطعمة والمساهمة الكلية لقطاع السياحة في الاقتصاد الوطني.