أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث في أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب، السبت، غرب أفغانستان، بقوة 6.3 درجة، إلى نحو 120 قتيلاً و1000 جريح.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري «حتى الآن أحصينا أكثر من 1000 جريح من النساء والأطفال والمسنين، وقضى 120 شخصاً على الأقل».

وكانت الأمم المتحدة قدمت حصيلة أولية قاربت نحو 320 قتيلاً، لكنها قالت في وقت لاحق إن التحقق من هذا الرقم ما زال جارياً.

وحسب تقرير من معهد الجيوفيزياء الأمريكي، حددت ذروة النشاط الزلزالي على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هيرات، ثم توسعت الذروة بسرعة عند أربع نقاط بقوة 5.5 و4 و7 و6.3 و5.9 على التوالي.

فيما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ولاية أواكساكا في جنوب المكسيك، السبت، حسبما أعلنت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك.

وجاء في بيان الخدمة، المنشور على الشبكة الاجتماعية «X»: «بشكل مبدئي يمكن القول إن الزلزال كان بقوة 6.3 درجة ووقع على بعد 13 كيلومتراً شمال غرب ماتياس روميرو في ولاية أواكساكا. وكان مركز الهزات على عمق 10 كيلومترات».

وقال حاكم ولاية أواكساكا سالومون جارا كروز إن خدمات الطوارئ في المنطقة تجمع معلومات حول احتمال وقوع إصابات وتعمل لتحديد الأضرار.