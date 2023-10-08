طوّر العلماء روبوتاً يمكنه الشعور بسرطان الثدي بشكل أفضل من الطبيب، ويأمل خبراء من جامعة بريستول، أن يتم طرح الروبوت في الصيدليات والمراكز الصحية، مما سيحدث ثورة كاملة في طريقة فحص الثدي.وقال المؤلف الرئيسي جورج جينكينسون، إنه يريد أن تساعد هذه التكنولوجيا، وتكمل ترسانة التقنيات المستخدمة لتشخيص سرطان الثدي.ويتم تشخيص إصابة حوالى 55,000 امرأة و370 رجلاً بسرطان الثدي كل عام في المملكة المتحدة. ويعزز اكتشاف المرض مبكراً، عن طريق الفحص معدلات البقاء على قيد الحياة.وقال الفريق في مؤتمر RO-MAN، حيث قدموا النتائج التي توصلوا إليها، إنه من خلال الجمع بين التقنيات التي يستخدمها الطبيب والذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون الروبوت قادراً على العثور على كتل أعمق في أنسجة الثدي، التي سيكون من المستحيل اكتشافها بمجرد اللمس البشري وحده، بحسب ذا صن البريطانية.