قال الطبيب في مستشفيات ياشودا الدكتور سومناث جوبتا، حيدر أباد، إن التوقف عن تناول المشروبات الباردة لمدة شهر يمكن أن تكون له آثار إيجابية على صحة الإنسان عموماً.وحدد مجموعة من التغيرات الإيجابية التي تطرأ على الصحة عند التوقف عن المشروبات الباردة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:يصبحالجسم رطباًأسنانكتصبح أقوىينقص الوزن تدريجياًتصبح البشرة أكثر نقاءتتحسن صحة الأمعاء