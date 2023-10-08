تنطلق أولى ليالي الطرب والغناء بالفصحى، التي تطلقها وزارة الثقافة على مسرح أبو بكر سالم، الخميس القادم، بحفلة من العيار الثقيل، يشدو بها فنان العرب محمد عبده، والفنان التونسي لطفي بوشناق، والنجمة ولاء الجندي بأعذب القصائد العربية المغناة.وذلك ضمن سلسلة حفلات تتواصل على مدار أسبوعين بأصوات كبار الفنانين، يشاركهم مجموعة من الفنانين الصاعدين الذين تميزوا بغنائهم بالفصحى. وذلك من خلال الجمع بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة، ويستمتع الحضور بالاستماع إلى أبيات مما خطته أيادي أعظم الشعراء في التاريخ.ويحضر في الحفلة الثانية كل من الفنان كاظم الساهر، والنجمتين أروى وجاهدة. وفي الثالثة يشارك كل من الفنانة أصالة، والفنان صابر الرباعي، والنجم السعودي القادم برهان. وفي الحفلة الأخيرة يغني الفنانان وائل كفوري ومحمد ثروت والفنانة مي فاروق عدداً من الأعمال الشعرية المميزة.ويعد الغناء بالفصحى أبرز التجارب الترفيهية المساعدة في تأصيل الثقافة اللغوية، التي تعزز من مكانة اللغة العربية الفصحى.