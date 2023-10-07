تسعى «واتساب» إلى تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين رمز سري للمحادثات المقفلة، حسب ما أفاد موقع WABetaInfo.

وقال الموقع المتخصص في رصد المزايا في الخدمة المملوكة لشركة «ميتا»، إنه اكتشف أن لدى «واتساب» خططاً لتزويد المستخدمين بميزة جديدة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، ما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان.

وبفضل الإصدار التجريبي الأخير من «واتساب» لنظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.23.21.9، المتوفر عبر متجر (قوقل بلاي)، قال WABetaInfo إنه اكتشف المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الميزة.

ونشر الموقع لقطة شاشة تُظهر أن «واتساب» تعمل على صفحة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء رمز سري لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، وسيكون متاحاً في المستقبل.

كما اكتشف الموقع معلومات مفيدة بخصوص الرمز السري. وعلى وجه التحديد، سوف يسمح إدخال الرمز السري للمستخدمين بالعثور بسهولة على الدردشات المقفلة حتى في شريط البحث الخاص بالتطبيق.

وإضافة إلى ذلك، فإن تكوين رمز سري سوف يسمح للمستخدمين بقفل الدردشات حتى من الأجهزة المصاحبة. وكما هو مذكور في نموذج الإنشاء، تقترح «واتساب» استخدام كلمة أو رمز تعبيري بسيط للوصول السريع.

وأشار WABetaInfo إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، اشتكى العديد من المستخدمين من عدم دعم الدردشات المقفلة على الأجهزة المصاحبة، إذ بدا أن «واتساب» أصدرت ميزة غير مكتملة.

ومع ذلك، كان ذلك بسبب أن الأجهزة المصاحبة قد لا تدعم ميزة المصادقة لقفل مجلد الدردشة المحمي، ما تسبب في بعض الارتباك بين المستخدمين.

وحسب مواقع تقنية، ستوفر «واتساب» للمستخدمين القدرة على مزامنة أقفال الدردشة عبر جميع أجهزتهم المرتبطة، وسوف يؤدي ذلك إلى تحسين تجربة المستخدم بدرجة كبيرة.

وأشار الموقع إلى أن ميزة إنشاء الرمز السري للمحادثات المقفلة مع دعم الأجهزة المرتبطة قيد التطوير وسوف تكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.