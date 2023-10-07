أعلنت السلطات الإسبانية عن تعرض مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات عامة في البلاد، (السبت)، لهجمات سيبرانية بالتزامن مع استضافة مدينة - غرناطة - قمة غير رسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا، أن موجة من الهجمات السيبرانية تعرضت لها مؤسسات إسبانية مختلفة في خضم قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، دون تحديد مصدر الهجمات.

وأضاف المعهد أن كل شيء عاد إلى طبيعته، بعد أن منعت السلطات المختصة على الفور محاولات إغراق الخوادم التي عانت من انقطاع الخدمة والتعطل في أوقات مختلفة، مشيرا إلى أن هذه الموجة من الهجمات السيبرانية ركزت على جعل الموارد والخدمات المتضررة غير متاحة للمستخدمين.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية، أن المواقع الإلكترونية تابعة للعديد من الوزارات، بالإضافة إلى مواقع بلدية غرناطة، ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة.