أقدم رجل أمريكي على سرقة سيارة في ولاية كونيتيكت وبداخلها طفل يبلغ من العمر 17 شهرا في المقعد الخلفي، ثم سرق بنكاً وتوفي بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.

وقالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.

وذكرت الشرطة في وندسور أنها تلقت بلاغا بعد الساعة التاسعة صباحا يوم الأربعاء يفيد بأن شخصا ما سرق سيارة من خارج المدرسة وكان بها طفل في المقعد الخلفي. بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة.

وقال الضابط نيكولاس دالي في بيان إنه «بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض».

ولفتت الشرطة إلى أنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة أمام المدرسة قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة وكان الطفل لا يزال بداخلها.

وقد تم إعلان وفاة المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في مكان الحادث.

فيما نُقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى.