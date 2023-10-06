تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، مما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.

وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.

وأكد مسؤول بارز من وزارة التربية والتعليم، الذي زار المدرسة، للآباء أنه تجرى السيطرة على الوضع وأن الفصول الدراسية العادية ستستمر للطلاب الآخرين.

وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر طالبات في كينيا يكافحن من أجل المشي، وسط تقارير عن مرض غامض ينتشر بين الطالبات وأن أكثر من 95 منهم تعرضن للشلل في أطرافهن السفلية.

وذكر تقرير لقناة NTV Kenya أنه تم إدخال عدد من طالبات مدرسة إيريجي الثانوية للبنات إلى المستشفى بعد أن أصبن بشلل في أطرافهن.