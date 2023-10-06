ارتفعت أسعار الكاكاو نحو 47% العام الماضي؛ بسبب مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل إلى الإضرار بالإنتاج في ساحل العاج وغانا؛ اللتين تشكلان ثلثي الإمدادات العالمية. وقد تؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى تفاقم الأمور، ويتوقع المحللون حدوث نقص عالمي للموسم الثالث على التوالي الذي بدأ قبل أسابيع قليلة.وحذرت شركات تصنيع الشوكولاتة الكبرى، من احتمال حدوث زيادات أخرى في الأسعار، وقالت إن هناك دلائل على أن السلع ذات الأسعار الأعلى تضرُّ بالطلب من أوروبا إلى سوق النمو الرئيسي في آسيا.وأن العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً في منتصف سبتمبر، لتقترب من السعر الذي شوهد آخر مرة قبل 44 عاماً في 1979م، على الرغم من تراجعه قليلاً منذ ذلك الحين. وكان الدافع وراء هذا الجنون هو هطول الأمطار الغزيرة وتفشي الآفات والأمراض التي ابتليت بها المحاصيل في غرب أفريقيا.