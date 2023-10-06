تلعب نوعية الأطعمة التي نتناولها دوراً مهماً في تعزيز وظائف الدماغ، وفي الوقت نفسه هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الذاكرة.وإلى جانب قتل خلايا الدماغ، فإن تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية يمكن أن يسبب تباطؤ الوظائف الإدراكية وحتى مشاكل في الذاكرة والانتباه.. علاوة على ذلك، فإنها تضعف وتتلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض القدرة العقلية.فيما يلي قائمة بخمسة أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على الذاكرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:زيوت البذور الصناعية والمعالجةالسكريات المضافة والمكررةالأطعمة المصنعةالمحليات الصناعيةالمقليات