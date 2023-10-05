لجأت اليابان إلى حيلة مبتكرة لمنع هجمات الدببة المتكررة، ونشرت روبوتات على هيئة ذئاب بعد انتشار هجمات الدببة على المواطنين، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

وصُممت الروبوتات بعيون حمراء متوهجة وأنياب طويلة مخيفة، مع إمكانية تحريك رأسها يمنة ويسرة وإصدار صوت عواء عالٍ.

وتقول السلطات اليابانية إنه رغم عدم شيوع هجمات الدببة في البلاد، إلا أن حوادثها تزايدت بمعدل خطير أخيراً، ويرجع خبراء هذا التزايد إلى هجرة السكان من القرى الزراعية الريفية إلى المناطق الحضرية.

ويقول رئيس الشركة المطورة لروبوتات الذئاب موتوهيرو مياساكا «استخدمنا هذا الوحش الآلي لأول مرة في مدينة تاكيكاوا لمواجهة الدببة عام 2020، ثم تلقينا أكثر من طلبية من الحكومات المحلية».

وسجلت محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان 150 هجوماً للدببة في الـ60 عاماً الماضية، وكان عام 2021 الأكثر دموية، حين قتلت الدببة أربعة أشخاص وتسببت في إصابة 10 آخرين.