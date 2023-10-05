ألقت السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية لكُلى بشرية، وعمليات زرع أعضاء، وسط تزايد تدريجي للسفر من أجل زرع الأعضاء بالبلاد.وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي للصحفيين، إن «زعيم العصابة، وهو طبيب، اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كُلى بشكل غير قانوني».وقال نقوي: إن المتورطين كانوا يحصلون على الكلى ويعرضون أموالاً على الناس وفي بعض الأحيان دون إبلاغ الضحايا، وذلك بعد خداعهم بتقديم علاج مجاني لأمراض أخرى.وكانت العصابة تحصل على 10 آلاف دولار من المرضى المحليين وحوالى 35 ألف دولار من الأجانب.