بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس، المملوكة من قبل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، التعاون مع أيقونة الموضة باريس هيلتون، ووكالتها الإعلانية الرقمية «11:11 ميديا»، بحثاً عن إيرادات جديدة، وإعادة تعريف المنصة التي كانت تُعرف سابقاً بـ«تويتر».وبحسب تقرير «بلومبيرغ»، ستعمل منصة «X» بالتعاون مع هيلتون، على إنشاء محتوى فيديو أصلي حول موضوعات الموضة والجمال والسفر وغيرها، حسبما أعلنت الشركة، وستساعد هيلتون، الشخصية الإعلامية والاجتماعية الأمريكية، أيضاً في الترويج لإطلاق منتجات وخدمات جديدة من «X».