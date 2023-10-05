أجرى المركز الوطني للاستطلاعات التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاعاً حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين للعام 2023، شارك فيه 1,110 مواطنين ومواطنات.وأظهرت النتائج، أن 46% من العينة يفضلون قراءة المجلات والجرائد الورقية، فيما يفضل 27% الكتب المطبوعة، و21% الكتاب الإلكتروني، و5% مجلات وجرائد إلكترونية، و1% مواقع الإنترنت.وحول دوافع القراءة، قال 40% إنهم يقرأون لتطوير الذات، و28% للتعليم أو العمل، و17% للترفيه وشغل وقت الفراغ، و15% يقرأون لأن القراءة تقدم إجابات عن أسئلة تدور في الذهن. وحول مجالات القراءة لدى السعوديين، أظهر الاستطلاع، أن 22% قرأوا في المجالات الدينية، و19% في التاريخ، و13% في القصص والروايات، و8% في الأدب واللغة، كما كان 15% في المجالات العلمية، و15% أخرى في تنمية الذات، و5% في السياسة، و3% في السيرة الذاتية والترجمة.وحول المبالغ التي يتم إنفاقها على الكتب سنوياً، بيّن الاستطلاع، أن 13% ينفقون أكثر من 300 ريال سنوياً على الكتب، فيما كان 24% ينفقون من 100 إلى 300 ريال، و11% ينفقون من 50 إلى 100 ريال، و5% ينفقون أقل من 50 ريالاً، فيما قال 47% إنهم لا يشترون الكتب.وحول عدد الكتب التي تمت قراءتها خلال العام الماضي، سجل الاستطلاع 16% من العينة تجاوزت عدد الكتب التي قرأوها أكثر من 6 كتب، فيما قال 15% إنهم قرأوا كتابين، و12% كتاباً واحداً، و14% 3 كتب، و7% قرأوا 4 كتب، و4% 5 كتب، و3% 6 كتب، فيما أكد 29% أنهم لم يقرأوا أي كتاب.