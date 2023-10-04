كسر فيلم (تشيللو) الحواجز بتصدره إيرادات السينما السعودية وتربعه على المقدمة كأول فيلم عربي يعرض في أكثر من 1000 شاشة عرض في أمريكا. إضافة إلى ذلك تابع الآلاف من المقيمين في الصين عرض الفيلم الذي حقق أصداءً واسعة بينهم، بما احتواه من حبكة روائية وجودة عالية في التصوير والإخراج. «عكاظ» التقت بعض هؤلاء المقيمين لتسجيل انطباعاتهم حول الفيلم فكانت المحصلة كما يلي:

في البدء تحدث محمد مصطفى، مصري الجنسية، قائلاً: إنه قرأ في البدء الرواية خلال زيارته للسعودية في موسم الرياض قبل الماضي، وذكر أنه أعجب بتفاصيلها وأحداثها المثيرة وسياقها القصصي وتمنى أن يحظى بمشاهدتها على شكل مسلسل أو فيلم لقابليتها العالية في التحول لهذا النوع من الرؤى والتناول الفني. وأردف: «نحن كمقيمين عرب بالصين نتمنى عرض مثل هذه الأفلام في جميع دور السينما بالعالم لمشاهدتها على أوسع نطاق».

أما الإماراتية عائشة أحمد، فقالت إنها قرأت في الصحف السعودية والخليجية والعربية والإنجليزية عن الفيلم وتابعت الإعجاب العالي به. وأعربت عن نيّتها زيارة السعودية في أقرب وقت لمشاهدة الفيلم، متمنية عرضه في دور السينما الإماراتية لأن مثل هذه الأفلام تجد المتابعة في الإمارات. وأعربت عن حبها لأفلام الرعب متوقعة أن (تشيللو) من الأفلام العربية النادرة التي تحتوي على الإثارة المحببة في هذا الجانب ولكن بطريقة جديدة ومختلفة.

من جانبه تحدث أحمد الزهراني، سعودي مقيم فيلم (تشييلو)، قائلاً إن كثيراً من زملائه واقاربه شاهدوا الفيلم في دور السينما السعودية وأظهروا إعجابهم الشديد بما حققه من مزج بين الممثلين العرب والأجانب فاكتسب خصوصية مميزة، واستطرد بأن انطباعات من شاهدوا الفيلم كانت أنه عمل مختلف وجذاب وقدم تسلسلاً مشوّقاً في أحداث الرعب مما يحرّض على المتابعة حتى نهاية العرض.

أيضاً تحدث الصيني «شوشون لي هو» قائلاً: إنه يزور السعودية في الأحداث المهمة النادرة على الصعيد العالمي مثل مباريات المصارعة التي تقام خصيصاً في المملكة ومؤتمر قمة الذكاء الاصطناعي المثير للانتباه، وأضاف أنه يحب السعودية وسمع بفيلم «تشيللو» من مصور صيني حضر تدشين الفيلم بموفي بالسعودية في بوليفارد رياض سيتي. وذكر أن هذا الفيلم بحسب ما تابع هو أول فيلم رعب بالسعودية بمواصفات عالمية.

في السياق أقر الصحفي الهندي روهن، بانحيازه للأفلام الاستعراضية التي تحتوي على الرقص والعرض، لكنه سمع من مجموعة من الصينيين يعيشون بأمريكا أن هذا الفيلم يقدم شحنة لافتة من الإثارة والرعب الجذاب على مراحل تجعل المشاهد مشدودا للأحداث حتى آخر لحظة، وتقدم تجربة فريدة من متعة المشاهدة.

الحديث شهد مداخلة أيضا من سالم بو علي من البحرين، والذي ذكر أن ما لفت انتباهه في البدء هو ما قرأه عن الفيلم بأنه ضم عدداً من المواهب السعودية الشابة وطعّمها بخبرات عربية وأجنبية، ما يضفي على التجربة مزيداً من عوامل النجاح، وقال: إنه بالإضافة إلى ذلك فقد لاحظ الإتقان الكامل في عملية تسلسل الأحداث وإضفاء الغموض المحفز لحب الاستطلاع، وهو ما يجعل الفيلم حالة استثنائية متقنة وأنه يرشحه للفوز في مهرجان السينما.

الجدير بالذكر أن فيلم «تشيللو» والذي تدور أحداثه حول رواية تحمل الاسم نفسه، بدأ عرضه في صالات السينما منذ تاريخ 14 سبتمبر المنصرم، واجتذب عشرات الآلاف من مُحبي أفلام الرعب لما يميزه من بناء فني قوي وسرد ممتع ومشوّق للأحداث، وهو مُتاح بالعديد من دور العرض في كافة أنحاء المملكة؛ ومنها (‏موفي سينما، ‏فوكس سينما، ‏اي ام سي سينما، إمباير سينما، ‏ريل سينما، ‏جراند سينما، ‏سينيبوليس سينما) وغيرها.

كما أن الفيلم استحوذ على إعجاب النُقّاد الفنيين والسينمائيين، وبات عنواناً ثابتاً للعديد من الصحف العالمية المُهتمة بصناعة السينما؛ خصوصاً أنه ضم ضمن المشاركين فيه أحد أبرز نجوم السينما العالمية وهو الممثل العالمي جيرمي آيرونز الحائز على جائزة الأوسكار.