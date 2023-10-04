شهدت المدينة الرقمية بالرياض، الأربعاء الماضي، اختبار لقيادة OMODA C5 بحضور قادة من وزارة الثقافة السعودية والعديد من المسؤولين من السفارة الصينية بالمملكة العربية السعودية، ليشهدوا على الجاذبية الاستثنائية لـ OMODA C5.

شهد الحدث، الذي كان تحت عنوان «التواصل مع المستقبل من خلال» OMODA أكثر من 40 وسيلة إعلامية سعودية متخصصة في مجال السيارات ونخبة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك الجميع في جولة على متن OMODA C5، اختبروا خلالها قدرات ومهارات السيارة، وسط الأجواء المستقبلية للمدينة الرقمية، مع تفاعل قوة المنتج الجديد، الذي ترمز إلى سيارة الدفع الرباعي الكروس أوفر ثنائية الأبعاد.

معيار جديد لسيارات الدفع الرباعي

ضمن عائلة العلامة التجارية OMODA، تبرز OMODA C5 كأول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بنمط CROSS، وهو منتج مميز تم تصميمه وفقاً لروح التكنولوجيا المستقبلية، إذ يجسد تصميمها Art in Motion الذي يعكس بحس التصميم المستقبلي، بما فيه الهيكل والسقف العائم والمقاعد الرياضية المدمجة.

كل عنصر يثير الحواس البصرية للجيل الجديد من الرواد الحضريين المستقلين، والاجتماعيين، والمغامرين، والمتقدمين دائماً على منحنى الموضة، مما يجسد أسلوب حياة بهيج وجديد ومتقاطع، نال إشادة وسائل الإعلام على أسلوب OMODA C5 الطليعي، واحتفلت به باعتباره تحفة كلاسيكية في فئة سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر.

تتميز المقصورة الداخلية لـ OMODA C5 بشاشة مزدوجة مقاس 10.25 بوصة، ومجهزة بأحدث جيل من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة 4.0، وصور بزاوية 360 درجة، والتعرف الذكي على الصوت، ولوحة تكييف هواء مضيئة متعددة الألوان. تعد هذه الميزات، التي تتفوق على نظيراتها، بتجربة ذكية مستقبلية ممتعة مع تلبية معايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم وضمان السفر الصحي اليومي. من حيث القوة، تم دمج الميزات التكنولوجية المتقدمة مثل القيادة الذاتية بمستوى L2.5 لتقديم تجربة قوة ممتازة تتميز بتسارع سريع لمدة 7 ثوانٍ إلى 100 كم/ساعة.

المستقبل الآن مع دخول OMODA إلى السوق السعودية

كما كشفت OMODA أيضاً عن تخطيطها الاستراتيجي العالمي وخططها التنموية للسوق السعودية في هذا الحدث، حتى الآن، تم إطلاق OMODA في 14 سوقاً على مستوى العالم. وباعتبار المملكة العربية السعودية واحدة من أسواقها الاستراتيجية الرئيسية، تلتزم OMODA بالفهم العميق لاحتياجات المستهلكين المحليين للمركبات وإنشاء شركة فرعية لإدارة علامة OMODA التجارية. وهي تقوم بتخصيص خدمات IOV (المركبات المتصلة بالإنترنت) وفقاً للظروف المحلية، وذلك باستخدام معلومات موقع السيارة وسرعتها ومسارها لبناء شبكة لاسلكية تفاعلية لتسهيل التنقل الذكي لأصحاب المركبات. لقد تم إنشاء مستودع مخصص لما بعد البيع لتلبية الطلب على قطع الغيار الوفيرة وبأسعار معقولة في خدمة ما بعد البيع. للمضي قدماً، ستواصل OMODA تعزيز منتجاتها وخدماتها، والتعمق أكثر في الميزات والإمكانات المميزة للسوق السعودي وتكييف استراتيجيات التسويق الفريدة.

يذكر أن OMODA 5 EV من المقرر أيضاً أن تدخل السوق السعودية، وباعتبارها رائدة في مجال التنقل المستقبلي، من المتوقع أن توفر OMODA 5 EV، بتصميمها الكروس أوفر وتقنياتها الذكية والتكنولوجيا الكهربائية الثلاثية والسلامة المضمونة، للمستخدمين السعوديين تجربة قيادة سلسة وآمنة بشكل شامل.

وتهدف OMODA عبر جولة الاختبار والقيادة تلك، إلى التبادلات الصادقة مع المستهلكين في المنطقة والسعودية عبر الوسائل الإعلامية الشهيرة والمؤثرين في مجال السيارات.

وستستمر OMODA C5 في اختراق الحدود الحقيقية، والتنبؤ بالتنقل في المستقبل، وتصميم تجربة قيادة مليئة بروح الفخامة والانتماء للجيل الجديد، بمظهرها الشبابي والنابض بالحياة.