أعلن الجيش الهندي، (الأربعاء)، أنّ 23 جندياً فُقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية سيكيم في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إنّه «بسبب انفجار سحابة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا... وتمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً وغرق بعض المركبات تحت الطمي».

من جانبها نقلت صحيفة «هندستان تايمز» عن مصادر دفاعية قولها إن بعض مركبات الجيش غمرتها الفيضانات، إذ كانت المركبات متوقفة في باردانج بالقرب من سينجتام عندما وقع الفيضان المفاجئ بعد تسرب المياه من سد تشونجثانج. فارتفع منسوب المياه إلى 15-20 قدماً في اتجاه مجرى النهر.