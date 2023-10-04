كشفت خبيرة تجميل لـ«عكاظ»، مفارقات عن مواقف مرّت بها خلال أدائها مهنتها؛ منها ما يطلق عليه «مكياج العزاء»، إذ تحرص سيدات على إظهار أناقتهن وجمالهن في مجالس العزاء والمواساة. وقالت سحر علي إن هذا النوع من «الميك آب» يعتمد على إخفاء العيوب دون المبالغة في التجميل. وأوضحت أنها تستقبل حجوزات واسعة لطلبات «مكياج العزاء»، وتتردد على مسمعها عبارة «رايحة عزاء رتبي شكلي وخففي الألوان». وأضافت سحر أن من أكثر المواقف غرابة، عندما استقبلت حجزاً لعميلة تريد ميك آب لعزاء شقيقها، وعند سؤالها عن السبب أجابتها: «إن الحزن بالقلب ولا أريد أن يراني أقاربي وأنا غير أنيقة، خصوصاً أنهم من زمان ما شافوني!».

وأشارت إلى أن أكثر ما يميّز «مكياج العزاء» هو خفته وإتقان إخفائه قدر الإمكان، فهو عبارة عن طبقة كريم أساس خفيف يغطي عيوب الوجه، إضافة إلى القليل من الماسكرا وترتيب للحواجب بتكنيك «شعرة شعرة» ليكون طبيعياً. ولفتت إلى أن أعمار السيدات اللواتي يقبلن على مكياج العزاء ما بين 30-40 عاماً، ونادراً ما تكون الأعمار أقل من ذلك.