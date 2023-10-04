أشار الأكاديمي بجامعة مدينة هو تشي منه للطب والصيدلة HCMC الدكتور هيونه تان فو م، إلى أن الأفوكادو غني بعناصر التغذية، ومصدر جيد للكربوهيدرات والبروتين والبوتاسيوم والألياف وفيتامين B وفيتامين E وفيتامين C وفيتامين K. لذا، فإن فاكهة الأفوكادو يمكن أن تساعد في تحسين البصر والجهاز القلبي الوعائي والجهاز الهضمي، وكذلك الوقاية من هشاشة العظام والسرطانات، ولكن حدد خمس فئات ينصح بتجنب أو الحد من تناول الأفوكادو.الأمهات المرضعاتمرضى الأمعاءحساسية من الأفوكادومرضىالكبدالسمنة المفرطة