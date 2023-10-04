قالت مؤسسة بـ(ICANN) غير الربحية، في بيان، إن ما يتم تداوله من شائعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم غير صحيح.وتداول رواد مواقع التواصل أنباء من تحذير وكالة أبحاث الفضاء العالمية (ناسا)، من وقوع عاصفة شمسية شديدة متوقعة خلال يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، وأعقب هذا التحذير مزاعم بأن العاصفة يمكن أن تتسبب في انقطاع النت عن العالم. واستندت هذه الادعاءات إلى ما شهده العالم من عاصفة شمسية قوية 1859م، وكذلك 1921م، إذ تسببت هاتان العاصفتان في أضرار كبيرة على الأرض آنذاك. وراح مروجو هذه الأنباء للادعاء بأن العاصفة الشمسية المنتظرة، ستكون سبباً رئيساً في انقطاع الإنترنت عن العالم؛ وهي نتيجة حتمية لما ستشهده الأرض من أشعة ستؤثر في جودة خدمات الإنترنت.لكن صدر بيان رسمي عن وكالة أبحاث الفضاء العالمية (ناسا)، علقت فيه على شائعات انقطاع الإنترنت عن العالم، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة. وأكدت وكالة (ناسا)، أنه لم يتم العثور على أي أدلة أو بيانات أو مؤشرات تفيد بأن العالم سيشهد أية مشكلات في خدمات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.كما طالبت (ناسا) سكان العالم بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مشددة على عدم وجود أي تهديدات واضحة أو معلومات موثوقة تفيد بأن الإنترنت سينقطع عن العالم.