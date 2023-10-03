اعترفت أبل أن الإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم في هواتفها الذكية الجديدة يمكن أن يتغير لونه دون حماية، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف «آيفون 15 برو» أو «آيفون 15 برو ماكس» الجديد من أبل، يجب عليك شراء حافظة.ووفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تم بالفعل نشر تقارير عبر الإنترنت مفادها، أن مجرد الإمساك بهذه الهواتف يمكن أن يتسبب في تغيير لون الهيكل المعدني، وهي اقتراحات أكدتها شركة «أبل» رسمياً الآن. وتقول أبل، إن مسح الإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً وخالية من الوبر سيعيد المظهر الأصلي للهاتف عن طريق إزالة الزيوت المسببة للمشكلة.