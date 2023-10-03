لا تزال المفاهيم الخاطئة حول الصحة العقلية قائمة، ما يساهم في التمييز والعزلة التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية. ومن الأهمية بمكان التعرف على هذه المفاهيم الخاطئة والأخذ بمعلومات دقيقة، وأوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، تصحيحاً لأهم الأفكار المغلوطة حول الصحة العقلية، على النحو التالي:مشاكل الصحة العقلية ليست شائعةمشاكل الصحة العقلية ليست ضعف شخصيةيعاني الأطفال والمراهقون منها أيضاًالذين يعانون منها غير خطرينمشاكل الصحة العقلية قابلة للعلاج