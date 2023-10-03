أثارت تصريحات الصحفي الفرنسي باسكال برود، حول انتشار حشرة «بق الفراش» وربطها باللاجئين غير النظاميين بفرنسا، موجة استنكار كبيرة. وأعلن عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي، ووصفوا تلك التعليقات بـ«العنصرية»، ووصفها مغردون بأنها أكثر قذارة من الحشرات.وربط الصحفي الفرنسي، خلال لقاء تلفزيوني، بين انتشار الحشرة ونظافة اللاجئين غير النظاميين بفرنسا، الأمر الذي جرَّ عليه انتقادات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي. وشكّل تفشّي «بق الفراش» في الأماكن العامة ووسائل النقل، أزمة في العاصمة الفرنسية باريس، لدرجة توجه النائب الأول ببلدية باريس إيمانويل غريغوار بنداء استغاثة لرئيسة الحكومة إليزابيث بورن، لمكافحة هذه الحشرات.