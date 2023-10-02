قالت شركة «آبل» أمس (السبت) إن الشكاوى الأخيرة المتعلقة بارتفاع درجة حرارة أجهزة «آيفون 15» ترجع إلى أخطاء تتعلق بالبرمجة والتطبيقات، ووعدت بإصلاح هذه المشكلة قريباً.

ووفق وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أشارت الشركة إلى أن درجة حرارة الهاتف قد ترتفع في الأيام القليلة الأولى من شرائه واستخدامه، حيث يعمل لوقت إضافي لتفعيل الإعدادات، واستعادة بيانات المستخدم؛ وذلك بسبب خلل في نظام تشغيل «آي أو إس 17»، وبعض التطبيقات التي تزيد من التحميل على الهاتف.

وقالت «آبل» في بيان: «قد ترتفع درجة حرارة هاتف آيفون 15 بسبب زيادة نشاط بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وأيضاً بسبب خطأ في نظام التشغيل (آي أو إس 17)، يؤثر على بعض المستخدمين، وستجري معالجته في تحديث للنظام سيَصدر قريباً».

وقالت شركة «آبل»، لـ«بلومبيرغ»، إنها تعمل أيضاً مع المطورين على إيجاد حل مع التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

وقال متحدث باسم «آبل» إن من أشهر التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع حرارة الهاتف عن المعتاد تطبيق «إنستغرام»، وتطبيق «أوبر»، ولعبة «Asphalt 9».

ويتميز هيكل «آيفون 15» بأنه مصنوع من التيتانيوم. وقال بعض الباحثين إن هذا الأمر ربما أسهم في حدوث المشكلة، لكن شركة آبل نفت هذا الأمر قائلة إن هذا الهيكل الجديد يؤدي إلى تبديد الحرارة بشكل أفضل، مقارنة بالأجهزة السابقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.