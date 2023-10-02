خلال ثاني أيام العام الدراسي الجديد، شهد طريق التجمع الأول في القاهرة الجديدة «شرق القاهرة» اليوم (الاثنين) حادث مأساوي، حيث لقي 4 تلاميذ مصرعهم، أعمارهم ما بين 13 و14 عاما، وإصابة 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري سمير غانم بالتجمع الأول، أثناء توجههم للمدرسة.

حيث تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع أعلى كوبري سمير غانم، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتبين أن سيارة ميكروباص تقل عدداً من طلاب المدارس انقلبت أعلى الكوبري، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تمهيدا لإجراء الصفة التشريحية عليهم، والتصريح بدفنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت أمس (الأحد) في أول يوم دراسي إصابة 7 تلاميذ بإصابات راوحت بين بسيطة وكدمات وجروح وكسور ونزيف في الأنف، بعد انقلاب حافلة مدرسة خاصة بإحدى الترع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها والتحقيق في أسباب الحادث.