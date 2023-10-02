اندلع حريق هائل فجر اليوم (الإثنين ) بمبنى مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر شرقي القاهرة.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اندلاع النيران بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، فيما أكدت وسائل إعلام مصرية أنه تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإنقاذ عدد من المحاصرين في المبنى وسط أنباء عن وقوع إصابات جراء الحريق.



يذكر أن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لإخماد الحريق حتى ساعة كتابة هذا الخبر.