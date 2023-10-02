أعلن الفنان المصري توفيق عبدالحميد اعتزاله التمثيل نهائياً، موضحاً أن ظروفه الصحية هي السبب وراء اتخاذ هذا القرار.وقال عبدالحميد، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «ظروفي الصحية تمنعني من الاستمرار في مهنة التمثيل؛ ولذلك أعلن اعتزالي».وكان توفيق قد قرّر، العام الماضي، العودة إلى التمثيل بعد غياب استمر 12 سنة، ليُطلّ على جمهوره من جديد، من خلال مسلسل «يوتيرن» الذي عُرض في رمضان الماضي، إلى جانب النجوم: ريهام حجاج، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، وآخرين.