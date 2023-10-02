خلصت دراسة عالمية جديدة إلى أن نحو 40% من المصابين بمرض السكري على مستوى العالم لا يتم تشخيصهم، موضحة أن الفوارق في العلاج تظهر الحاجة إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية، لاسيما في البلدان النامية، وفق صحيفة «الغارديان».وقالت الصحيفة، نقلاً عن لمحة عامة حول «مرض السكري لعام 2023»، وهي أكبر دراسة استقصائية من نوعها حتى الآن، إن معظم الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم يعيشون في أفريقيا بنسبة 60%، تليها جنوب شرق آسيا بنسبة 57%، ومنطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 56%.وأفادت الدراسة بأن نصف الذين تم تشخيصهم لا يتلقون العلاج، إذ يعيش 3 من كل 4 أشخاص مصابين بهذه الحالة في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا يستطيعون دائماً الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.