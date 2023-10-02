منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنان الكويتي أحمد العونان الجنسية، ويعتبر العونان أحد أشهر نجوم الكوميديا في منطقة الخليج العربي، وقد قام بدور البطولة في العديد من الأعمال الكويتية والخليجية، كما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.وولد العونان في الكويت، وشارك في التمثيل إلى جانب العديد من نجوم البلاد في أعمال متنوعة.وأعرب الفنان أحمد العونان عن جزيل شكره وامتنانه للحكومة الإماراتية على قرار منحه جنسيتها.وقال العونان: «لا يسعني سوى أن أقول الحمد لله أولاً وآخراً، والكويت والإمارات هما بيت واحد، كما أن خليجنا واحد أيضاً، طلعت من دار لدار».