أطلقت منصة تيك توك أداة المساعد الإبداعي الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن أدواتها الإعلانية، التي توجه المسوقين عبر جوانب مختلفة من عملية إنشاء الحملة، من خلال ربطهم بالأمثلة والأدوات ذات الصلة، وحتى إنتاج نماذج النصوص الإعلانية، استنادًا إلى الأدوات الموجودة في مركز المنصة الإبداعي.

ويستطيع المعلنون استخدام المساعد الإبداعي من أجل تحليل البيانات وتقديم الاقتراحات وتبادل الأفكار وتقديم المشورة بخصوص إرشادات المنصة للممارسات الفضلى.

ويجعل المساعد الإبداعي عملية إنشاء المحتوى سهلة وسريعة، ويقترح الأفكار القائمة على البيانات لمساعدتك في إنشاء حملات فعالة وجذابة من خلال الاستفادة من رؤى تيك توك الإبداعية.

وحسب مواقع تقنية، يسهل المساعد الإبداعي الوصول إلى الخيارات الحالية لمركز تيك توك الإبداعي وجميع وظائفه المضمنة في التطبيق، إذ يوفر للمعلنين وصولًا إلى الأقسام والعناصر ذات الصلة، مع التوصيات والنصوص البرمجية للحملات ضمن البث المباشر.