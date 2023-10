أطلق بوست (Post) الموجه للناشرين تطبيقه على نظام التشغيل أندرويد مع أدوات جديدة سوف تُسهِّل على منشئي المحتوى نشر محتوى رسائلهم الإخبارية عبر المنصة. ويعد Post التطبيق البديل لمنصة إكس لفئة الناشرين.

ومن خلال ذلك، ستتاح للكتاب فرص إضافية لتحقيق الدخل من منشوراتهم الحالية، وذلك بفضل نظام الدفعات الصغيرة الخاص بتطبيق Post، حيث يدفع المستخدمون مبلغًا صغيرًا من المال لقراءة العناصر الفردية في خلاصتهم.

وحتى الآن، تعاقدت الشركة مع أكثر من 100 شريك للنشر عبر منصتها، ومن ذلك: (فورتشيون) Fortune، و(ذي إنديبندنت) The Independent، و(إنسايدر) Insider، و(لوس أنجلوس تايمز) LA Times، و(إن بي سي نيوز) NBC News، و(بوليتيكو) Politico، و(رويترز) Reuters، و(إم آي تي تكنولوجي ريفيو) MIT Technology Review، و(يو إس أي توداي) USA Today، و(وايرد) Wired، و(ورلد بوليتيكس ريفيو) World Politics Review، و(سي إن إن) CNN، و(سيمافور) Semafor، و(ماشابل) Mashable، و(ذا نيويوركر) The New Yorker، و(ياهو فاينانس) Yahoo Finance، وغيرها الكثير.

ومع ذلك، فإن أدوات منشئي المحتوى الجديدة سوف تجعل النشر في متناول صغار الناشرين، ومن ذلك: كُتاب الرسائل الإخبارية الفردية.

ولاستخدام هذه الميزة، تُضمَّن في التطبيق عملية إعداد لمرة واحدة تسمح لمنشئي المحتوى باستيعاب المحتوى الخاص بهم وتوزيعه من خلال منصة Post تلقائيًا، وذلك على غرار استيراد موجز RSS.

يُشار إلى أن تطبيق Post متاح لنظام التشغيل (آي أو إس) من آبل، إضافة إلى سطح المكتب.

وتتضمن جميع المنصات الثلاث عددًا من المزايا الجديدة، ومن ذلك: تحميل الفيديو الأصلي، والإشعارات الفورية، والموضوعات الشائعة، وأدوات التحرير الموسعة، وإمكانيات المشاركة، والحفظ التلقائي.