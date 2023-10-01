تعتبر القهوة المشروب المفضل لدى ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، وذلك لفوائدها الكثيرة لجسم الإنسان، وأنها تساعد على زيادة تركيز الشخص، ما يجعل عددا كبيرا من الطلبة والموظفين يقبلون على تناولها قبل المذاكرة أو الذهاب إلى العمل. ويفضل البعض شرب القهوة يوميًا بعد الاستيقاظ من النوم، لتمدهم بالطاقة وتزيد من تركيزهم وانتباههم، وعلى الرغم من انتشار القهوة وكونها المشروب المفضل لدى الكثيرين، إلا أنه يوجد بعض الأدوية التي يمنع تناولها عند شرب القهوة.

وأوضح الخبراء أن تناول هذه الأدوية أثناء شرب القهوة قد يعيق مفعول الأدوية، أو يتفاعل الكافيين مع هذه الأدوية ما يؤثر على فعاليتها وامتصاصها، وتتمثل تلك الأدوية في الآتي:

أدوية الحساسية والرشح:

يحذر الأطباء من تناول أدوية الرشح والحساسية عند شرب القهوة، وذلك لأن شرب القهوة عند تناول تلك الأدوية يضاعف من التأثيرات الجانبية الشائعة من اضطرابات النوم والتهيج والأرق.

أدوية السكري:

ونشرت الجمعية الأمريكية للسكري تفاصيل دراسة قامت بها، وأكدت تلك الدراسة أن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يتسبب في زيادة مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وأن زيادة شرب الكافيين قد يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم ويرفع من خطورة حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

أدوية الربو:

تساعد أدوية الربو على توسيع الشعب الهوائية، ولكنها قد تنتج عن تناولها آثار جانبية من الأرق وآلام المعدة والتهيج والصداع، عند تناولها أثناء شرب القهوة، إذ أكدت الدراسات أن تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين يزيد من حدة الآثار الجانبية.

أدوية ضغط الدم:

تقوم تلك الأدوية بإبطاء معدل ضربات الدم ما يحد من عبء عمل القلب في ضخ الدم إلى كافة خلايا الجسم، ولكن الكافيين يرفع من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

مضادات الاكتئاب:

يقلل الكافيين من امتصاص المواد الفعالة من الأدوية المضادة للاكتئاب ما يقلل من فعالية الدواء ولا يحصل المريض على الفائدة الكاملة منه.