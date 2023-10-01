انتحر رجل جزائري بعدما قتل 3 أفراد من عائلة واحدة، وأفاد تقرير إخباري، أن القاتل في العقد الرابع من عمره، مشيراً إلى أنه أقدم على جريمته قبل أن يطلق النار على نفسه.وكشفت صحيفة «الخبر»، أن الفاعل كان في حالة انفعال، موضحةً أنه قصد أحد معارفه بمسكنه العائلي.وذكرت، أن حديثاً وتلاسناً دار بينهما، على ما يبدو، ليشهر سلاحاً نارياً كان يخفيه، ويطلق باتجاهه رصاصة قاتلة.وبيَّن المصدر ذاته، أن الجاني قتل قريبة من الضحية هي وطفلها الصغير الذي كان يرافقها، وسط تكهنات حول دوافع الجريمة.