تنظم هيئة الأفلام «منتدى الأفلام السعودي»، الذي ينطلق في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، اليوم (الأحد)، ويستمر حتى الرابع من أكتوبر الجاري، لعرض أحدث المشاريع والابتكارات المتعلقة بصناعة السينما في المملكة وجميع أنحاء العالم، ويجمع قادة الصناعة المحليين والإقليميين والدوليين لعرض أحدث خدماتهم وابتكاراتهم، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمّ التطورات في سلسلة القيمة. ويتميز المعرض بتواجد نخبة من الشركات الرائدة في عالم صناعة السينما، إذ يتمتع الزوار بإمكانية التعرف إلى التقنيات والمعدات والخدمات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع وغيرها من المستجدات المتعلقة بصناعة الأفلام، التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في هذه الصناعة العالميّة.وسيشكل المنتدى بوابة جاذبة للحضور، إذ تتظافر الجهود لتقديم جلسات متنوعة تتمحور حول أهمّ المواضيع في عالم صناعة الأفلام عبر تفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة. كما يساهم بإلقاء الضوء على مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بعالم السينما والأفلام. وتقام مجموعة من الجلسات على مدار يومين، يقدمها نخبة من الخبراء والمحاضرين وصنّاع الأفلام في المملكة والعالم، يتم خلالها مناقشة صناعة الأفلام وتأثيرها على قطاعات الأعمال، وقراءة لإيرادات السينما السعودية الحالية والتوقعات المستقبلية في ظل التنافسية العالمية، واستعراض الركائز الأساسية لبناء وتطوير البنية التحتية في السعودية، والفرص الواعدة لتكون وجهة رائدة. وستتناول الجلسات واقع صناعة الأفلام السعودية، وأبرز المؤثرين من شركات إنتاج واستوديوهات ومنتجين وصانعي محتوى ومخرجين وممثلين، والشراكات والمنافسة، ومناقشة دور بناء وتطوير شراكات محلية ودولية فعالة.