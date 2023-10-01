خرجت مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز عن صمتها، وردّت على تصريحات الإعلامي اللبناني نيشان، وهجومه عليها، وتقرر مقاضاة نيشان واللجوء إلى القانون وعدم الرد عليه، ليتصدر اسمهما الترند على منصات التواصل الاجتماعي.وكان نيشان، أعرب عن استيائه من المحتوى الذي تقدمه ياسمين عز، إضافة إلى السخرية منها. وأكدت ياسمين عز، أنها ستقاضي نيشان، على خلفية التصريحات التي اعتبرتها مسيئة بحقها. وبحسب 24ae، تهكم نيشان على ياسمين عز في غيابها، وقال: «مش كثير مهم»، و«أكيد عم تحضر صوتها الشتوي».ومن ضمن الأسئلة التي كان يريد نيشان أن يطرحها على ياسمين عز، قائلاً إنه يمكنها الإجابة عنها فيما بعد: «ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب «التفاهة أو الغباء»، وعبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية، وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة».